Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, üç yıl önce bugün mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Erçel, annesinin vefatının üçüncü yılında duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte Hande Erçel'in " Bir Kelebek öptü boynumu. Çok özledim Annecim.." notu ile yaptığı duygusal paylaşım...