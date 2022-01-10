Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve evinde karantinaya girmişti. Hande Erçel, şimdi ise duygusal bir paylaşıma imza attı.

10.01.2022 19:32 Magazin

Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, üç yıl önce bugün mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Erçel, annesinin vefatının üçüncü yılında duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte Hande Erçel'in " Bir Kelebek öptü boynumu. Çok özledim Annecim.." notu ile yaptığı duygusal paylaşım...

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