Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!

Magazin - 04 Mayıs 2017 15:47

Hande Erçel o korkusunu yendi

Hande Erçel'in arkadaş özlemi

Hande Erçel'in önceliği kariyer!

Son olarak Burak Deniz'le "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde rol alan Hande Erçel bir dergi röportajı için çektirdiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Büyük ilgi toplayan fotoğrafı yarım saat gibi kısa bir süre içinde 100 bine yakın kişi beğendi. Ayrıca fotoğrafın altın 1200'e yakın yorum yapıldı. Yazılanlar arasında "Hatun taş", "Resmen ateş ediyor", "Yakıyorsun" gibi yorumlar dikkat çekti.