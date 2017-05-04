Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!

Hande Erçel'in paylaştığı son fotoğraf olay oldu.

Magazin - 04 Mayıs 2017 15:47
Son olarak Burak Deniz'le "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde rol alan Hande Erçel bir dergi röportajı için çektirdiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Büyük ilgi toplayan fotoğrafı yarım saat gibi kısa bir süre içinde 100 bine yakın kişi beğendi. Ayrıca fotoğrafın altın 1200'e yakın yorum yapıldı. Yazılanlar arasında "Hatun taş", "Resmen ateş ediyor", "Yakıyorsun" gibi yorumlar dikkat çekti.

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Bağlantılar: Hande Erçel, Instagram

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