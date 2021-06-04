Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Sevgilisiyle bir pozunu sayfasına yükleyen güzel oyuncu, altına şöyle yazdı:
“İyi ki doğdun hayatımın en komik kısmı.”
KEREM BÜRSİN'DEN YANIT GECİKMEDİ
Kerem Bürsin'den sevgilisine yanıt gecikmedi. Bürsin, Hande Erçel'e "Gün ışığım" sözleriyle karşılık verdi.
Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e romantik mesaj!
Hande Erçel Kerem Bürsin in doğum gününü şu sözlerle kutladı: “İyi ki doğdun hayatımın en komik kısmı”
04.06.2021 19:06 Magazin