Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e romantik mesaj!

Hande Erçel Kerem Bürsin in doğum gününü şu sözlerle kutladı: “İyi ki doğdun hayatımın en komik kısmı”

04.06.2021 19:06 Magazin

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e romantik mesaj! Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Sevgilisiyle bir pozunu sayfasına yükleyen güzel oyuncu, altına şöyle yazdı:

“İyi ki doğdun hayatımın en komik kısmı.”

KEREM BÜRSİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kerem Bürsin'den sevgilisine yanıt gecikmedi. Bürsin, Hande Erçel'e "Gün ışığım" sözleriyle karşılık verdi.

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