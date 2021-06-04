Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e romantik mesaj!

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Sevgilisiyle bir pozunu sayfasına yükleyen güzel oyuncu, altına şöyle yazdı:“İyi ki doğdun hayatımın en komik kısmı.”Kerem Bürsin'den sevgilisine yanıt gecikmedi. Bürsin, Hande Erçel'e "Gün ışığım" sözleriyle karşılık verdi.