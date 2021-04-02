Hande Erçel'den Murat Akdoğan itirafı!

Aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile hakkında çıkan haberleri her seferinde reddeden Hande Erçel, "Murat Akdoğan’la yeni bir aşka yelken açtığı" iddiasını da yalanladı.Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.[Kaynak: milliyet.com.tr]