Aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile hakkında çıkan haberleri her seferinde reddeden Hande Erçel, "Murat Akdoğan’la yeni bir aşka yelken açtığı" iddiasını da yalanladı.
"GEREKSİZ BİR HABER"
Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.
[Kaynak: milliyet.com.tr]
Hande Erçel'den Murat Akdoğan itirafı!
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Hande Erçel, iş insanı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu.
02.04.2021 16:12 Magazin