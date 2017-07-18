Hande Erçel'den olay paylaşımlar!

Güzel oyuncu Hande Erçel, yeni sezon öncesi hem yorgunluk atıyor hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Magazin - 18 Temmuz 2017 23:30
Hande Erçel'den olay paylaşımlar!
Güzel oyuncu Hande Erçel, yeni sezon öncesi yorgunluk atıyor.

Tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, ilginç fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Paylaşımlarını "Hangi gün katıksız bi sevince doğar? Tanığım ümide de daha doğmadan en umulmadık anda elinden tutar.", "Resim, hikayenin renklerle çiçeklenişi." ve "İkiz ruh.." gibi notlarla yapan Hande Erçel'in paylaşımlarına hayranları da yoğun ilgi gösteriyor.

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Bağlantılar: Hande Erçel, Instagram

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