Hande Erçel'den yeni hamle! Kerem Bürsin'i sildi

2020-2021 yılları arasında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Erçel ve Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.Birliktelikleri devam eden oyuncu çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Bürsin'in, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği belirtilmişti.Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu. Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silen Erçel, ayrıca ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.