Hande Erçel'e cephe aldılar!

Geçtiğimiz sene aynı ödül töreninden ödül alan 3 arkadaş Nilay Deniz, Bensu Soral ve Hande Erçel'in aralarının açıldığı iddia edildi.

Magazin - 15 Ocak 2017 05:00
Hande Erçel'e cephe aldılar!
'Yılın en iyi çıkış yapan oyuncuları' dalından ödül alan Nilay Deniz, Bensu Soral ve Hande Erçel, sosyal medyadan da birbirlerini takipten çıkardığı anlaşıldı. İlk olarak Deniz ve Soral'ın birlik olarak Erçel'e cephe aldığı, daha sonra Deniz ve Soral'ın da aralarının açıldığı iddia edildi.

Nilay Deniz, 'Dayan Yüreğim'dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyır. Bensu Soral 'İçerde'dizisindeki performansı ile akıllarda yer etti. Hande Erçel ise 'Aşk Laftan Anlamaz' ile ekranlarda.


Kaynak: Güneş Gazetesi
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