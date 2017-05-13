Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...

Magazin - 13 Mayıs 2017 20:35

En son Show TV'de ekrana gelen "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde karşımıza çıkan Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor.Posta'nın haberine göre, Hande Erçel'in sosyal medyada 5 milyon 300 bin takipçisi var. Instagram sayfasında paylaşması için birçok markadan reklam teklifi aldığını söyleyen Hande Erçel, yakınlarına "Kendim deneyip beğenmediğim hiçbir ürüne sayfamda yer vermem. Para kazanacağım diye zayıflama çaylarıyla işim olmaz. o yüzden reklam almıyorum" diyor.