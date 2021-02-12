Hande Erçel'in 10 milyon TL'lik cam evi!

Güzel oyuncu Hande Erçel 10 milyon TL’ye ev sahibi oldu. Akşam’dan Erçin Dağ Eysen’in haberine göre; Şarkıcı Murat Dalkılıç’tan ayrıldıktan sonra Ulus’ta 6 bin liraya kiraya çıkan kira ödemekten sıkıldı. 27 yaşındaki oyuncu, bahçe içinde tamamı cam ağırlıklı iki katlı lüks bir villa satın aldı.Evinin iç dekorasyonu için kesenin ağzını açan Ersel geçtiğimiz günlerde yeni evine yerleşti. Güzel oyuncu yeni evinden paylaşım yaptı. [Kaynak: aksam.com.tr]