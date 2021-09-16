Hande Erçel'in bölüm başına kazandığı ücret ortaya çıktı!

Dizilerin yeni sezon bölümleri yavaş yavaş yayınlanmaya başlarken başrol oyuncularının da bölüm başına aldıkları ücretler belli oldu.TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre, geçtiğimiz günlerde final yapan Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Hande Erçel'in bölüm başı 100 bin TL, aylık ise 400 bin TL kazandığı ortaya çıktı