Hande Erçel'in cesur geccesi!

Magazin - 13 Mayıs 2017 08:00

Dijital televizyon Netflix, önceki gecce Taksim'de bir mekanda davet verdi.İlişkilerini kısa süre önce noktalayan Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz da davetteydi. Daymaz, Erçel’in gelişinden kısa süre sonra mekandan ayrıldı. Oyuncu, çıkışta soruları “Ben konuşmak istemiyorum. Bunları Hande’ye sorun” diyerek yanıtsız bıraktı. Erçel de çıkışta soruları duymazlıktan gelerek hızla uzaklaştı.Hande Erçel, sırt dekolteli kıyafeti ile dikkatleri üzerinde topladı.Kaynak: hurriyet.com.tr