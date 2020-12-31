Hande Erçel'in O Ses Türkiye Yılbaşı paylaşımları sosyal medyayı salladı

Hande Erçel hayranlarının karşısına bu kez Acun Ilıcalı'nın gelenek haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile çıktı. Ünlü oyuncu katıldığı yılbaşı programına dair sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni paylaşımlar yaparak hayranlarını adeta mest etti.İşte o paylaşımlar...