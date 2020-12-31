Hande Erçel hayranlarının karşısına bu kez Acun Ilıcalı'nın gelenek haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile çıktı. Ünlü oyuncu katıldığı yılbaşı programına dair sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni paylaşımlar yaparak hayranlarını adeta mest etti.
İşte o paylaşımlar...
Hande Erçel'in O Ses Türkiye Yılbaşı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın başrol oyuncusu Hande Erçel'den yeni haberler var. Dizideki performansı kadar güzelliği ile son dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Eda karakteri ile yıldızı parlamaya devam eden güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı O Ses Türkiye Yılbaşı özel fotoğrafları kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni aldı.
31.12.2020 21:32 Magazin