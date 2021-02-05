Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in arasına kara kedi girdi!

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında “Birlikteler mi, değiller mi?” dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arasına kara kedi girmiş.Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın iddiasına göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş. Ama yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel’in boyun rahatsızlığına bağlamış. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş.