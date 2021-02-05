Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında “Birlikteler mi, değiller mi?” dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arasına kara kedi girmiş.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın iddiasına göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş. Ama yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel’in boyun rahatsızlığına bağlamış. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş.
Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in arasına kara kedi girdi!
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tartıştıkları ve setin yarıda kesildiği iddiası bugün magazin gündemine bomba gibi düştü.
05.02.2021 10:17 Magazin