Hande Sarıoğlu'ndan olay açıklama: "Öyle adisiniz işte..."

Yayınladığı dans videosu nedeniyle Spikerlik yaptığı Habertürk’ten ayrılan Hande Sarıoğlu’ndan yeni açıklama:"SKANDAL ORYANTALAkçakoca’dan 2008 yılında çıkıp İstanbul’da üniversite okumaya gelip, 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak, 6 yaşımdan beri de oryantal oynamaktan kırar geçirirdim ortalığı. Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal de yaparım kariyer de. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, değerlerimden ve doğrularımdan vazgeçmedim, her zaman özümü korudum, geldiğim noktada kişiliğimden ve karakterimden bir günden bir güne ödün vermedim, bunun aksini beni tanıyan bir Allah’ın kulu iddaa edemez. Renkli kişiliğimden sizin siyahınız için vazgeçmicem, size fazla gelen neşemden de, deli dolu yanımdan da ödün vermicem. Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta tamam kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, nihayetinde bir haber kanalıdır dedim, hiç uzatmadan istifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın dedim. Ama durup düşününce de, bir benim dansımdan mı rahatsız oldular. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler. Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten.Gelelim Medya Radar denen kötülük yuvası, sorsan haber sitesi, insanlar kötü olsun diye pusuda yatıp, sorsan haber yapan sitemsi yere. Sizin yatacak yeriniz yok o kaleminizle. Gördük oynadığım videoyu skandal dans gösterisi diye haber yapınca, altına; size ne kız evinde arkadaşlarıyla eğlenmiş diye yapılan yorumları tek tek sildiğinizi. Çünkü sizin pislik beyinleriniz istiyo ki, linç edileyim. Öyle adisiniz işte. Benim gönlümün temizliği gelip bi yerden vuracak ama sizi. O zaman aklınıza bir tek beni getirin.O magazin sitelerinde yapılan dans etti kovuldu haberlerinin altında, oh olsun diyip, amacı sadece tanımadığı insanlara kötülük kusmak olan insanlara da tek sözüm, hiç ölmeyecek gibi yazmaya devam edin siz! Ulan yarın ölsem, cinayete kurban gitsem, hepiniz sahte sahte ah vah edersiniz! Tüh sizin alayınızın insanlığına tüküreyim. İnsan değilsiniz ki! Alın şimdi doya doya izleyin. Hepinize oryantal. Burda da dans etmiyorum ha, dalga geçiyorum arkadaşlarımla, bi ara bi dans ederim, o zaman görürsünüz oryantali. Hadi ben kaçtım anamın babamın yanına."