Hande Soral: "Görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok"

Oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabı üzerinden sarı ojelerinin fotoğrafını paylaşarak, çocukluk anlarına dair bir yazı paylaştı.

27.04.2020 19:37 Magazin

Hande Soral: "Görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok" Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam eden oyuncu Hande Soral, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf üzerinden ilginç bir itirafta bulundu. Parmaklarındaki sarı ojeleri gösterdiği bir kareyi hesabına yükleyen Soral, üzerindeki sarı t-shirte atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Küçükken yazlıkta her denize girip çıktığımda eve gidip mayomu değiştirip ona uygun oje sürerdim, görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok”

(Kaynak: milliyet.com.tr)

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