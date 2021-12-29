Hande Soral ile İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral ile son olarak 'Yalancılar ve Mumları' adlı yapımda ilzeyici karşısına çıkan İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz hafta müjdeli haber gelmişti.Bebekleri olacağını duyuran çift, önceki gün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen çift bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını duyurdu.