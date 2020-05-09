Hande Soral: "Karantina bize iyi geldi"

Alem dergisine röportaj veren Hande Soral, karantina günlerinde bol bol dizi izlediğini, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve Instagram’da canlı yayınlanan konserleri takip ettiğini söyledi.Ünlü oyuncu, “Dizi çekimlerimizden dolayı eşim ile ayrı şehirlerdeydik. Bu açıdan karantina bize iyi geldi, ertelediğimiz birçok şeyi birlikte yapma imkanı bulduk” dedi.“Üniversite için Ankara’dan vazgeçip İstanbul’a gelmem, Tolga Çevik’in ‘Komedi Dükkanı’nda sahneye çıkmam, geçirdiğim trafik kazası ve en önemli İsmail ile tanışmam dönüm noktalarım oldu.”Kalabalık aileleri sevdiğini belirten güzel oyuncu, “Benim üç kardeşim var. Yaparsam tek çocukla yetinmem” ifadelerini kullandı. (Kaynak: milliyet.com.tr)