Hande Soral: "Tek çocuklu bir anne olmayı istemem"

Hande Soral bu dönemi nasıl geçirdiği ile ilgili “Aslında uzun süredir İsmail ile ayrı şehirlerdeydik bu süreçte bir arada olmak bize iyi geldi. Hem birlikte hem de yalnız yapmayı ertelediğimiz birçok şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Çok fazla dizi ve film seyrediyoruz, kitap okuyorum bol bol. Online açılan sergi, oyun ve konserleri takip ediyorum. Evde de spor rutinimi oturttum, hemen hemen her gün yapabiliyorum. Keyifli hale getirdik bu süreci diyebilirim." dedi ve ekledi:"Yaz yaklaştığı için en çok tatil özlemi var bende. Deniz kenarında olmayı ya da yurt dışı seyahati yapmayı hayal ediyorum."19,20 yaşlarında ilk diziyle oyunculuğa adım attığını söyleyen Soral oyunculuk yapmayı çok istediğini fakat neredeyse hiç televizyon tecrübesinin olmadığını dizisiyle beraber herşeyi hızlandırılmış şekilde sette öğrendiğini söyledi. Oyuncu yakın zamanda 2 ayrı proje gerçekleştirdiğini de açıkladı "Müstakbel Damat" ve "Kovala" filmlerim vizyona girecek, heyecanla bekliyorum" dedi.Hayatının dönüm noktalarını sıralayan güzel oyuncu "Üniversite için Ankara’dan vazgeçip İstanbul’a gelmem, Komedi Dükkanı’nda sahneye çıkmam, geçirdiğim trafik kazası, İsmail ile tanışmam dönüm noktalarımdan sadece birkaçı" dedi.Özellikle canlandırmak istediği karakterin ise Orhan Pamuk’un "Masumiyet Müzesi" bir gün film olursa Füsun’u oynamak olduğunu samimi bir şekilde ifade etti.Kalabalık bir aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Soral " Ben de tek çocuklu bir anne olmayı istemem, kardeşlik muhteşem bir şey." dedi. Kardeşi Bensu Soral ile uzun yemekler, sohbetlerin en sevdiği şey olduğunu açıklayan Hande Soral, bazen kız kardeşiyle masa oyunları ya da konsol oyunları oynamayı, birlikte zaman geçirmeye bayıldıklarını söyledi.Eşi İsmail ile evleneceğini nasıl hissettiğini sorduklarında ise Sora " Ben de tek çocuklu bir anne olmayı istemem, kardeşlik muhteşem bir şey." şeklinde cevap verdi.Başarılı oyuncu kontrollü bir yapısının olduğunu ise şöyle ifade etti " Akışına bırakıyormuş gibi yapıp tüm kontrolü elimde tutuyorum aslında. Bende her şey kalem kalem planlıdır, öyle rahat ediyorum. Kontrolü biraz bırakmak isterim. Beni rahatsız etmediğini sansam da aslında yoruyor, bir de etrafımdaki insanların da özgürlüklerini kısıtladığımı düşünüyorum."