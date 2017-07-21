Sıkı dostlar Hande Soral ile Ekin Türkmen, tatilde de birbirinden ayrılmadı.
Yıllar önce bir dizide abla kardeşi canlandıran Hande Soral ile Ekin Türkmen, önceki gün Çeşme’deydi.
Soral, nişanlısı İsmail Demirci ve yakın dostu Ekin Türkmen’le keyifli anlar yaşadı. İki güzel, kahkahalı bir sohbete koyulurken Demirci ise onları fotoğrafladı.
Hande Soral ve Ekin Türkmen tatilde!
Çeşme'de tatil yapan Hande Soral ve Ekin Türkmen, tatilde de ayrılmadı.Magazin - 21 Temmuz 2017 21:00
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