Hande Soral ve İsmail Demirci nişanlandı

Magazin - 22 Ocak 2017 16:49

Oyuncular Hande Soral ve İsmail Demirci sade bir törenle nişanlandı.Aile bireylerinin katıldığı sade nişan töreninin fotoğrafları sosyal medyaya düştü.Son zamanlarda yıldızı parlayan kardeş Bensu Soral, ablası ile çekildiği fotoğrafları Instagram hikayeden paylaştı. Bensu Soral nişana sevgilisi Hakan Baş ile katıldı.