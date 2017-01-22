Oyuncular Hande Soral ve İsmail Demirci sade bir törenle nişanlandı.
Aile bireylerinin katıldığı sade nişan töreninin fotoğrafları sosyal medyaya düştü.
Son zamanlarda yıldızı parlayan kardeş Bensu Soral, ablası ile çekildiği fotoğrafları Instagram hikayeden paylaştı. Bensu Soral nişana sevgilisi Hakan Baş ile katıldı.
Hande Soral ve İsmail Demirci nişanlandı
Uzun zamandır birlikte olan oyuncular Hande Soral ve İsmail Demirci nişanlandı.Magazin - 22 Ocak 2017 16:49
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