Hande Soral'dan şaşırtan itiraf!

‘Bir Zamanlar Çukurova’da canlandırdığı Ümit karakteriyle dengeleri değiştiren oyuncu, kadroya katılmasıyla ilgili “Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli” diyen Hande Soral “Bu dönemde çalışıyor olmak da çok iyi geldi açıkçası. Adana İstanbul arası bir hayat, çok keyifli bir zaman yolculuğu” sözleriyle projeyle ilgili hislerini anlattı.Dergi için yapılan özel röportajda kendisine yöneltilen sorulara tüm içtenliği ile cevap veren Soral; “Plan yaparak yaşayan biri değilim. Hayatın getirdiklerine saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum. Önceliğim anda olmak ve anda huzurlu olmak” dedi.Güzel oyuncu psikolojik olarak sıkıntıya düştüğünde ruh halini yükseltmek için neler yaparsınız sorusuna “Ağlarım, ağlamayı da çok severim. Sıkıntımı içime atmamaya çalışırım, üzüntümü yaşarım. Sonrasında da kabul eder kaldığım yerden gülmeye devam ederim. Yalnız kalmamaya çalışırım, beni iyileştiren şey evim, hayvanlarım, ailem…” şeklinde cevap verdi.Pandemi sürecinde en çok hayalini kurduğu şeyin seyahat olduğunu söyleyen Soral, “En çok özlediğim dilediğimce gezmek, tatil yapmak, yurtdışına çıkabilmek… Bir süredir hayalim gitmediğim görmediğim yerleri eskisi gibi gezebilmek” dedi.‘Bir Zamanlar Çukurova’, yeni bölümüyle her perşembe saat 20.00’de atv’de!