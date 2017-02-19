Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı İsmail Demirci ile önceki ay nişanlanan ve evliliğe giden Hande Soral, düğün provasını "Biz Size Döneriz" setinde yaptı.
Güzel oyuncu Hande Soral, 3 Mart’ta vizyona girecek olan filmde senaryo gereği gelinlik giydi.
Nişantaşı'nda gerçekleşen çekimlerde Hande Soral ve rol arkadaşı Bestemsu Özdemir, gelinliklerle hatıra pozu çekildi.
Hande Soral'ın gelinlik provası
Güzel oyuncu Hande Soral, düğün provasını rol aldığı "Biz Size Döneriz" filminin setinde yaptı.Magazin - 19 Şubat 2017 11:59
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