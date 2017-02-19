Hande Soral'ın gelinlik provası

Magazin - 19 Şubat 2017 11:59

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı İsmail Demirci ile önceki ay nişanlanan ve evliliğe giden Hande Soral, düğün provasını "Biz Size Döneriz" setinde yaptı.Güzel oyuncu Hande Soral, 3 Mart’ta vizyona girecek olan filmde senaryo gereği gelinlik giydi.Nişantaşı'nda gerçekleşen çekimlerde Hande Soral ve rol arkadaşı Bestemsu Özdemir, gelinliklerle hatıra pozu çekildi.