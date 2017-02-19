Hande Soral'ın gelinlik provası

Güzel oyuncu Hande Soral, düğün provasını rol aldığı "Biz Size Döneriz" filminin setinde yaptı.

Magazin - 19 Şubat 2017 11:59
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı İsmail Demirci ile önceki ay nişanlanan ve evliliğe giden Hande Soral, düğün provasını "Biz Size Döneriz" setinde yaptı.

Güzel oyuncu Hande Soral, 3 Mart’ta vizyona girecek olan filmde senaryo gereği gelinlik giydi.

Nişantaşı'nda gerçekleşen çekimlerde Hande Soral ve rol arkadaşı Bestemsu Özdemir, gelinliklerle hatıra pozu çekildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İrem Derici'ye kilo uyarısı!
  • Düvenci'ye evliyken evlilik teklifi
  • Ekranlara böyle veda edecekler!
  • Ortaç'a sahnede doğum günü
  • İçerde'den heyecan dolu fragman
  • Burcu Kıratlı hayalini anlattı!
  • Selin Şekerci'den göz itirafı!
  • Eski eşiyle gizli saklı görüşüyor
  • Darüşşafaka yararına konser
  • "Deniz çıkar çıkmaz evleneceğiz"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!
  • Ve ortaya çıktı!
  • Survivor'dan diskalifiye edilen Eser West'ten ilk paylaşım!
  • Albay Cevdet'in gerçek hayatta kim olduğu ortaya çıktı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Serenay Sarıkaya: Söz verdim o gecceyi anlatmam!
Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!

EN POPÜLER HABERLER

  • İrem Derici'ye kilo uyarısı!
  • Ceyda Düvenci'ye evliyken evlilik teklifi
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • Serdar Ortaç'a sahnede doğum günü
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Burcu Kıratlı hayalini anlattı!
  • Selin Şekerci'den göz itirafı!
  • İşte Almanya'nın en güzel kızı
İrem Derici'ye kilo uyarısı!