Hande Soral'ın mutlu günü!

Magazin - 23 Ocak 2017 09:04

Soral'ı, sevgilisi İsmail Demirci ve ailesi istemeye gitti. Bu anlarını ölümsüzleştiren Hande Soral, sosyal medyada takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Söz mü' dedi. Kardeşi Bensu Soral, mini siyah bir elbise giyerken, Hande Soral tercih ettiği beyaz elbiseyle son derece sadeydi.KAYNAK: hurriyet.com.tr