Soral'ı, sevgilisi İsmail Demirci ve ailesi istemeye gitti. Bu anlarını ölümsüzleştiren Hande Soral, sosyal medyada takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Söz mü' dedi. Kardeşi Bensu Soral, mini siyah bir elbise giyerken, Hande Soral tercih ettiği beyaz elbiseyle son derece sadeydi.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Hande Soral'ın mutlu günü!
Hande Soral evlilik yolunda hızla ilerliyor. Uzun süredir İsmail Demirci ile aşk yaşayan Soral evlilik için ilk adımı attı...Magazin - 23 Ocak 2017 09:04
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