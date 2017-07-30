Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici, Çeşme’ye gitti. Çift önceki gün Spiaggia Grande’deydi.
Uzun süre güneşlendikten sonra el ele denize giren çift, yarım saat boyunca turkuaz suların tadını çıkardı.
İkili ardından şezlonglarına uzanıp gün batana kadar güneşlenmeye devam etti.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Hande Subaşı ile Altuğ Leblebici'nin Çeşme'de romantizmi!
Önceki gün Çeşme'de görüntülenen Hande Subaşı ile Altuğ Leblebici, uzun süre güneşlendikten sonra el ele denize girerek yarım saat boyunca turkuaz suların tadını çıkardı.Magazin - 30 Temmuz 2017 09:00
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