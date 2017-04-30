Hande ve Bensu Soral kardeşler, İstanbul Yarı Maratonu koştu!

Ünlü oyuncular Hande Soral ve Bensu Soral, yoğun çalışma temposuna maraton molası verdi.

Magazin - 30 Nisan 2017 13:51
Hande ve Bensu Soral kardeşler, İstanbul Yarı Maratonu koştu!
Ekranların ve beyazperdenin sevilen yüzleri Hande Soral ve Bensu Soral, 30 Nisan’da 5 bini aşkın sporcunun katılımıyla koşulan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu’na katıldı.

Ünlü oyuncular Hande Soral ve Bensu Soral, yoğun çalışma temposuna maraton molası verdi. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Soral Kardeşler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından organize edilen “Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu”na katıldı.

Ekranların ve beyazperdenin sevilen yüzleri Soral Kardeşler, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, “Koşmak, motivasyonumuzu artırıyor. Kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Yarı maratona ilk kez katıldık ve büyük keyif aldık” diye konuştu.

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Bağlantılar: Bensu Soral, Hande Soral

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