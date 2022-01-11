Hande Yener, Fransız askısı yaptırdığı anları paylaştı!

Seda Sayan yüzünü gerdirdi, paylaştığı video olay oldu!

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Hande Yener’in o sözleri Gülşen’e mi?

“Daha cesurunu giyeceğim” diyen Hande Yener yeni tarzıyla dikkat çekti

Cesur sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran Hande Yener, geçtiğimiz sene birçok ünlü ismin aksine estetik yaptırdığını gizlememiş ve yüzüne Fransız askısı yaptırdığını açıklamıştı. Yener, takipçilerini ve sosyal medyayı sallayan yeni bir paylaşıma imza attı.Ünlü popçu, daha önce Seda Sayan'ın yaptığı gibi yüzüne yaptırdığı “Fransız askısı” işleminin videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Yener, bu anları anbean kayda aldırıp, Instagram hesabından takipçileri ile buluşturdu. Ünlü şarkıcı paylaşımına “Gençliğe doymuyordu” diye yazdı.Yener'in paylaştığı gönderinin altına Sayan, alkış emojisiyle yorum yaptı.