Hande Yener ile Berksan ile Sortie'de akustik konserler başlıyor!

Pandemi sebebiyle 1.5 yıldır sahne almayan Hande ve Berksan, sevenlerine efsane bir repertuar hazırladılar. Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, Tarkan'dan Kenan Doğulu'ya kadar pop müziğin en sevilen şarkılarını seslendirecek olan ikili, şarkı söylemeyi çok özlediklerini ve gelen misafirlerini müziğe ve eğlenceye doyuracaklarını söyledi.Sürprizlerle dolu bir programla müzikseverlere keyifli bir akşam vaat eden ikiliden sonra Sortie'nin müzik direktörü Çağlar Fidan'ın çalacağı şarkılarla eğlence 24:00 a kadar devam edecek.