Hande Yener’in o sözleri Gülşen’e mi?

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, ''Acaba Hande Yener'in sahnede giydiklerimiz bir illüzyon önemli olan iyi şarkı söylemek. Ben diğerleri gibi şarkılarımı vokalistlerime söyletmiyorum.'' sözleri Gülşen'e miydi? cümlelerini paylaştı.Hakan Kanburoğlu'nun bir diğer çarpıcı yorumu ise Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısıyla ilgiliydi. Hakan Kanburoğlu bu kez Delikanlım şarkısını Gülşen'in canlı yorumuyla paylaştı. Kanburoğlu, Gülşen'in performansıyla ilgili; ''Aylardır elbisesiyle tarzıyla baklavasıyla gündem olan Gülşen'in sesiyle de gündem olmasını isterdim. Bu ne? Bu bizim Gülşen mi? Geçen gün sahnesine gidenler de paylaşım yapmıştı. Yıldız Tilbe bu yorumu duymasın.'' yorumunu yaptı. Gülşen’in yorumu ve müzik köşe yazarı Hakan Kanburoğlu’nun yorumları 2. Sayfa programında da yer aldı.