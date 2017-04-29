Hangi erkekler aldatıyor?

Erkeklerin tavrından ve davranışından aldattığını anlayabiliyorsunuz. Peki ya ses seviyesinin aldatma ile ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? İşte yapılan araştırmadaki sonuçlar...

Gecce Erkek - 29 Nisan 2017 17:32

Uzun soluklu bir ilişki içinde istenmeyen durumlar yaşayabiliyoruz.Bunların başında aldatma geliyor.Karşımızdaki kişinin hareket ve davranışından anlasak bile onun ses seviyesinden de anlayabiliriz.



Evrim Psikolojisi adlı dergide yapılan bir araştırmada; sesi daha kısık olan erkeklerin daha çok aldattığını kaydetti.



Araştırmanın başında olan Jillian O’Connor; “Cinsel strateji açısından bakılırsa kadınlar ve erkeklerin seslerini aldatma ihtimalleri konusunda ipucu verecek şekilde kullanabildiklerini görüyoruz. Yani ses ne kadar çekiciyse ki bu genellikle kadınlarda yüksek erkeklerde ise kısık sestir o kişinin aldatma ihtimali de o kadar artıyor.” diye belirtti.



Psikolog Prof. David Feinberg; “ Testesterons eviyesi yüksek olan erkeklerin sesleri daha kısıktır. Kadınlarda ise östrojen seviyesi ne kadar yüksekse sesleri o kadar gür olur. Ve bu hormonların fazla olması kişinin karşı cinse olan ilgisini belirler,” şeklinde ekledi.

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