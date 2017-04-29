Hangi erkekler aldatıyor?

Erkeklerin tavrından ve davranışından aldattığını anlayabiliyorsunuz. Peki ya ses seviyesinin aldatma ile ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? İşte yapılan araştırmadaki sonuçlar...

Gecce Erkek - 29 Nisan 2017 17:32
Hangi erkekler aldatıyor?
Uzun soluklu bir ilişki içinde istenmeyen durumlar yaşayabiliyoruz.Bunların başında aldatma geliyor.Karşımızdaki kişinin hareket ve davranışından anlasak bile onun ses seviyesinden de anlayabiliriz.

Evrim Psikolojisi adlı dergide yapılan bir araştırmada; sesi daha kısık olan erkeklerin daha çok aldattığını kaydetti.

Araştırmanın başında olan Jillian O’Connor; “Cinsel strateji açısından bakılırsa kadınlar ve erkeklerin seslerini aldatma ihtimalleri konusunda ipucu verecek şekilde kullanabildiklerini görüyoruz. Yani ses ne kadar çekiciyse ki bu genellikle kadınlarda yüksek erkeklerde ise kısık sestir o kişinin aldatma ihtimali de o kadar artıyor.” diye belirtti.

Psikolog Prof. David Feinberg; “ Testesterons eviyesi yüksek olan erkeklerin sesleri daha kısıktır. Kadınlarda ise östrojen seviyesi ne kadar yüksekse sesleri o kadar gür olur. Ve bu hormonların fazla olması kişinin karşı cinse olan ilgisini belirler,” şeklinde ekledi.
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