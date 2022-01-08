Hangi oyuncu ‘Kalp Yarası’na veda ediyor?

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper’in yer aldığı 'Kalp Yarası' dizisine bir isim veda edecek.Yıldız Hülya Bilban’ın yönettiği diziye Meltem Gülenç veda edecek. Usta oyuncu senaryodaki hikayesi bittiği için 28. bölümde 'Kalp Yarası'ndan ayrılacak.