Hangi ünlü isim Sefirin Kızı'nın kadrosuna katıldı?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve her bölümde seyircisini ekran başına kilitleyen ‘Sefirin Kızı’, oyuncu kadrosunu sürpriz bir isimle genişletiyor. Daha önce birçok projede rol alan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 12’nci bölüm itibariyle seyirciyi farklı bir hikayenin içerisine sokacak. Bülent Şakrak, Muğla’nın sayılı zenginlerinden ‘Kahraman Boz’ karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.Eskiden çok varlıklı olan Kahraman, Sancar ve Gediz’in düşmanıdır. Tekrar ortaya çıkmak için fırsat kollamaktadır. Sadıçlarla olan husumeti eskiye dayanan Kahraman’ın gelişi tüm dengeleri değiştirecektir.Akın yeni kurbanı yoksa Sancar’ın kız kardeşi mi olacak? Nare, Sancar’ın cevap aradığı sorularından daha ne kadar kaçabilecek? Kahraman’ın sürpriz gelişi Sadıçların başına beklenmedik dertler mi açacaktır? Merak dolu gelişmelerle “Sefirin Kızı” 9 Mart Pazartesi akşamı Star’da.Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın üstlendiği dizinin başrolünde; Engin Akyürek (Sancar) ve Neslihan Atagül Doğulu (Nare) yer alırken usta oyuncu kadrosunda ise; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra) ve Bülent Şakrak (Kahraman) gibi isimler yer alıyor.