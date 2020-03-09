12’NCİ BÖLÜME DAMGA VURACAK!
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve her bölümde seyircisini ekran başına kilitleyen ‘Sefirin Kızı’, oyuncu kadrosunu sürpriz bir isimle genişletiyor. Daha önce birçok projede rol alan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 12’nci bölüm itibariyle seyirciyi farklı bir hikayenin içerisine sokacak. Bülent Şakrak, Muğla’nın sayılı zenginlerinden ‘Kahraman Boz’ karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK
Eskiden çok varlıklı olan Kahraman, Sancar ve Gediz’in düşmanıdır. Tekrar ortaya çıkmak için fırsat kollamaktadır. Sadıçlarla olan husumeti eskiye dayanan Kahraman’ın gelişi tüm dengeleri değiştirecektir.
SÜRPRİZLERLE DOLU BİR BÖLÜM
Akın yeni kurbanı yoksa Sancar’ın kız kardeşi mi olacak? Nare, Sancar’ın cevap aradığı sorularından daha ne kadar kaçabilecek? Kahraman’ın sürpriz gelişi Sadıçların başına beklenmedik dertler mi açacaktır? Merak dolu gelişmelerle “Sefirin Kızı” 9 Mart Pazartesi akşamı Star’da.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın üstlendiği dizinin başrolünde; Engin Akyürek (Sancar) ve Neslihan Atagül Doğulu (Nare) yer alırken usta oyuncu kadrosunda ise; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra) ve Bülent Şakrak (Kahraman) gibi isimler yer alıyor.
Hangi ünlü isim Sefirin Kızı'nın kadrosuna katıldı?
Star TV’nin her bölümü merakla beklenen, yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı ‘Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. 9 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde sevilen oyuncu Bülent Şakrak da yer alacak.
09.03.2020 17:28 Dizi Galeri