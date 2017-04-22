'Hangimiz Sevmedik'e bir usta isim daha!

Ekranların en nostaljik dizisi bir Yeşilçam hatırası Hangimiz Sevmedik’e usta isim Demir Karahan dahil oluyor.

Dizi - 22 Nisan 2017 17:29
TRT 1’in bol kahkahalı sıcacık mahalle dizisi ‘Hangimiz Sevmedik’ her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken diğer yandan da özlenen mahalle yaşamının sıcaklığını ekrana getirmeye devam ediyor.


Başrollerinde Can Yaman, Yeliz Kuvancı, Cengiz Bozkurt, Veysel Diker, Mehtap Bayri ve Altan Erkekli, Gül Onat’ın yer aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’da 36’ncı bölümü ile ekrana gelecek.

Usta isim Demir Karahan sürpriz bir rolle dev kadroya dahil oluyor.
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