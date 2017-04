Hangimiz Sevmedik'te Tarık o sırrı öğreniyor!

Dizi - 27 Ocak 2017 06:00

Yeşilçam sıcaklığını televizyonlara taşıyan Hangimiz Sevmedik, yine dopdolu ve keyifli… TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin büyük beğenisini toplayan dizinin yeni bölümü, 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek. TRT 1’in lokomotif dizilerinden biri olma özelliği taşıyan Hangimiz Sevmedik her izleyicinin kendisinden bir şeyleri görebileceği ya da yaşadığı yaşayacağı olaylarla dolu. Türk toplumuna örnek dizilerden biri olarak dikkat çeken Hangimiz Sevmedik BSK YAPIM tarafından hazırlanıyor.Başrollerinde Can Yaman, Yeliz Kuvancı, Cengiz Bozkurt, Veysel Diker, Mehtap Bayri ve Altan Erkekli, Gül Onat gibi usta oyuncuların yer aldığı Hangimiz Sevmedik, özlenen Yeşilçam sıcaklığını yaşatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyeleriyle aile, dostluk, yardımseverlik, paylaşımcılık gibi duyguları izleyiciye yansıtıyor.TRT yönetiminin uzun soluklu aile yapısına örnek dizilere verdiği destek bütün hızıyla devam ediyor. Bu yoldan hareketle Hangimiz Sevmedik ekibi büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle işlerine devam ediyorlar. Bir Yeşilçam hatırası Hangimiz Sevmedik gerek kaliteli oyuncuları gerek senaryosu ile benimsenmesinin yanı sıra kaliteli müziği ile izleyenlerden tam not alıyor. Her hafta heyecan limitini yükselten dizinin Pazartesi 20.00 de yayınlanacak yeni bölümünde olaylar şöyle gelişiyor.Itır ve Tarık Adalet hala sayesinde Adile ile Münir’e aşklarını kabul ettirmişlerdir. Ancak yine de onlar için hiçbir şey kolay olmayacaktır.İlyas bu kez gerçekten Emel’e aşkını itiraf etmek niyetindedir. Hulusi komiserden ve İhsan’dan akıl ister. Şener’in de bu konuda bir planı vardır. Fakat bu plan ortalığı birbirine katacak ve hatta bundan en çok Ayşen’in canı yanacaktır.Şener’in kendisini aldattığını sanan Ayşen Itır ve Tarık ile konuşur. Şener’in böyle bir şey yapacağına ihtimal vermeyen Tarık ve Itır Ayşen’e işin doğrusunu öğrenene kadar sakin olmasını söylerler.Şener’in Ayşen’i aldattığını düşünen Tuncay ve Sevda da onu takip ederler ve hiç istemedikleri bir manzara ile karşılaşırlar.Diğer yandan Emel ile önemli bir mevzuyu konuşmaya giden Tarık bir sırrı öğrenip adeta şok olacaktır.