Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?

Magazin - 03 Şubat 2017 18:00

Olaylı bir şekilde ayrılan Hanife ve Serkan arasında sular durulmuyor. Hanife’yi yeniden sevmek için çok çabaladığını; ama başaramadığı söyleyen Serkan, geçtiğimiz gün Hanife ile yollarını ayırmıştı. İkili bugün önemli bir iddia ile yeniden stüdyodaydı. “Serkan’ın gönlünde Melisa mı var?” sorusu stüdyoya bomba gibi düştü.Serkan; “Böyle bir şey olmadığını” söylerken, Melisa’nın geçmiş günlerde Serkan hakkında yaptığı itirafı yeniden gündeme geldi. Melisa, Serkan’ı beğendiğini bir defa daha tekrar ederken, Serkan’la aralarında bir şey olmadığını söyledi. Akıllarda soru işareti bırakan anlar kafaları karıştırdı.