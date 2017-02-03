Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında (bugün) gergin anlar yaşandı.

Magazin - 03 Şubat 2017 18:00
Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
Olaylı bir şekilde ayrılan Hanife ve Serkan arasında sular durulmuyor. Hanife’yi yeniden sevmek için çok çabaladığını; ama başaramadığı söyleyen Serkan, geçtiğimiz gün Hanife ile yollarını ayırmıştı. İkili bugün önemli bir iddia ile yeniden stüdyodaydı. “Serkan’ın gönlünde Melisa mı var?” sorusu stüdyoya bomba gibi düştü.

Serkan; “Böyle bir şey olmadığını” söylerken, Melisa’nın geçmiş günlerde Serkan hakkında yaptığı itirafı yeniden gündeme geldi. Melisa, Serkan’ı beğendiğini bir defa daha tekrar ederken, Serkan’la aralarında bir şey olmadığını söyledi. Akıllarda soru işareti bırakan anlar kafaları karıştırdı.

İŞTE O ANLAR;




Hanife'ye hayatının şoku, Serkan terk etti

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Ortaç'a 'Çocuk' sorulunca...
  • Bensu Soral'ın ikizi ortaya çıktı!
  • İşte Şansal için istenen ceza
  • Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
  • Meslektaşlarına öyle laf etti ki...
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
  • 'Vezir Parmağı'na bir yasak daha
  • Esra Erol rakiplerine taş attı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha
Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Serdar Ortaç çocuk sorusuna bakın ne cevap verdi?
  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
  • Nesrin Cavadzade'den meslektaşlarına taş!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
Ünlüler bugün neler paylaştı?