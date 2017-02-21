Hanife'den Serkan'a veda mektubu

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına Hanife’nin, Serkan’a yazdığı veda mektubu damgasını vurdu.

Magazin - 21 Şubat 2017 14:32
Geçtiğimiz gün Serkan’a veda edip giden Hanife’nin, bugün geri dönüp dönmeyeceği merakla beklendi. Hanife, ekranlarda görünmedi. Serkan, Cuma günü canlı yayında Hanife’nin verdiği mektubu bugün milyonlar önünde okudu. Serkan’ın, mektubu okurken zorlandığı ve duygulandığı dikkat çekti. “Hanife’nin üzülmesini istemediğini” söyleyen Serkan, ayrılık konusunda kararlı tavrını korudu.

Hanife’nin, ilerleyen günlerde programa gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

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