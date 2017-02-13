Hanife'den şoke eden açıklama

Geçtiğimiz günlerde gecce kulübünde görüntüleri çıkan gelin adayı Hanife yeni açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Magazin - 13 Şubat 2017 19:18
Hanife'den şoke eden açıklama
Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programının fenomen gelin adayı Hanife'den birkaç gündür haber alınamıyordu. Adı skandallar kraliçesine çıkan Hanife'nin bu hamlesi ise hayranlarını şaşırttı.

En son gecce kulübünde eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Hanife'nin bir süredir programa katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili açıklama yapan gelin adayı Hanife programda ki geleceğiyle ilgili şunları söyledi..


"Artık İzmir'de ailemle birlikteyim.Soru sorup durmayın yokum bundan sonra, ilk kez yapmıyorum bu açıklamayı ama bu kez son. Telefon numaramı değiştirdim iş birliği yaptığım firmalar bana dm'den ulaşabilirler."

Sosyal medyada yaptığı bu açıklamaların ardından fenomen gelin adayının tekrar programa katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

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Kaynak:posta.com.tr
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Hanife'den şoke eden açıklama