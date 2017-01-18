Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!

Magazin - 18 Ocak 2017 17:20

Televizyon ekranlarının çok konuşulan gelin adayı Hanife locada damat adayı Serkan'a aşkını ilan edince olanlar oldu.Serkan'ın Hanife'nin bu aşka ilanına yanıtı ise herkesi şok etti... Hanife, Serkan'ı sevdiğini ve yoluna onunla devam etmek istediğini ifade etti. Milyonlar Serkan'ın, kararının ne olacağını merak ederken canlı yayında beklenen açıklama geldi. Serkan; "Hala Hanife'yi istiyorum; ama yine çekip, gitmesinden korkuyorum. Kolay ikna olmayacağım" dedi.Gelin adayı Hanife, Serkan'a; "Sana aynı şeyleri tekrar yaşatmayacağım Gönlümün Efendisi" diyerek ısrarını sürdürdü. Hanife ayrıca Serkan'ın annesinin de hayalindeki kayınvalide olduğunu itiraf etti.Serkan bu gelişmeler üzerine Hanife hakkında korkularının olduğunu söyledi.