Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!

Zuhal Topal'ın evlendirme programında ünlü olan gelin adayı Hanife beklemediği bir şok yaşadı.

Magazin - 18 Ocak 2017 17:20
Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
Televizyon ekranlarının çok konuşulan gelin adayı Hanife locada damat adayı Serkan'a aşkını ilan edince olanlar oldu.

Serkan'ın Hanife'nin bu aşka ilanına yanıtı ise herkesi şok etti... Hanife, Serkan'ı sevdiğini ve yoluna onunla devam etmek istediğini ifade etti. Milyonlar Serkan'ın, kararının ne olacağını merak ederken canlı yayında beklenen açıklama geldi. Serkan; "Hala Hanife'yi istiyorum; ama yine çekip, gitmesinden korkuyorum. Kolay ikna olmayacağım" dedi.



Gelin adayı Hanife, Serkan'a; "Sana aynı şeyleri tekrar yaşatmayacağım Gönlümün Efendisi" diyerek ısrarını sürdürdü. Hanife ayrıca Serkan'ın annesinin de hayalindeki kayınvalide olduğunu itiraf etti.

Serkan bu gelişmeler üzerine Hanife hakkında korkularının olduğunu söyledi.



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Doğum gününü böyle kutladı!
  • "Trump'ın bile gencecik karısı var"
  • Tümer Metin'e kaza şoku!
  • eski sevgili ağlattı!
  • “Anne” 3 grupta da zirvede
  • "Evliyken kocama göz koydu"
  • Kıvanç geldi Serenay gitti
  • Asena'dan Caner'e düğün hediyesi!
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!
  • Mehmet Aslan serbest bırakıldı!
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi!
  • 'Anne' dizisine sürpriz oyuncu!
  • Ahmet Hakan'a reyting şoku!
Acun, Kanal D’ de yasaklandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • Cansu Tosun'dan doğum günü öpücüğü!
  • "Donald Trump'ın bile gencecik karısı var"
  • Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var
  • Tümer Metin'e kaza şoku!
  • Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!