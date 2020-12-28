Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji’li yanıt

Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktalayan Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Hare Sürel'le barıştıkları iddia edildi.Sürel, 1992 yılında tuttuğu günlükten bir sayfayı Instagram hesabında “Hoşçakal anılarım” notuyla yayınladı. Oyuncunun bu paylaşımına Cem Yılmaz, “Hoşçakal anılarım, ödüllü film adı gibi” diye yanıt verdi. Yılmaz’ın yaptığı yoruma Hare Sürel’in kalp emojisi koyması da ‘yeniden barıştılar’ iddialarını güçlendirdi.