Hareketsiz Kalmak Toplardamar Hastalıklarını Tetikleyebiliyor

Türkiye, Covid-19 salgınında ülke olarak örnek bir mücadele sergilerken uzmanlar sürecin devam ettiğinin ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çiziyor.Mecburi bir zorunluluk olmadığı sürece evden çıkmadan geçirilen sürede hareketsiz kalmak veya home office sisteme geçip uzun saatler oturarak çalışmak kilo problemine sebep olmanın yanı sıra başka hastalıkları da tetikleyebiliyor.Toplardamar hastalıklarından bazıları evde geçirilen hareketsiz yaşam ve uzun saatler oturmanın sonucunda oluşabiliyor. Ayrıca havaların ısınmaya başladığı bu dönemler, varis hastaları için de oldukça hassas. Uzmanlar, evde geçirilen sürede basit egzersizler yapmanın ve belirli aralıklarla oturulan yerden kalkıp hareket etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor.Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, toplardamar sistemi hastalıkları olanların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini ve acil durumlarda hekimleri ile iletişime geçmeleri gerektiğini belirtiyor: “COVID-19 ile mücadelede oldukça önemli bir mesafe kat ettik, ancak ve maalesef ki süreç henüz devam ediyor. Bu süreçte hastanelerde ağırlıklı olarak COVID-19’lu hastalar bulunsa da diğer hastaların muayene ve tedavilerine de gerektiği durumlarda devam ediliyor. Toplardamar hastalıklarının pek çoğu bu dönemde bekletilebilir hastalıklar sınıfında yer almakta. Ameliyat veya girişimsel yöntemlerle varis tedavisi planlanan ve bekleyen hastaların bu sürecin geçmesini beklemeleri en mantıklı olanı. Ancak derin ven trombozu geçiren hastaların bir kısmında, mecbur kalındığı takdirde hastaneye yatış yapılarak çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanılması gerekebilir. Bununla birlikte kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili de değişiklik gerektirebilecek bazı durumlar olabilir. Bu nedenle toplardamar sistemi hastalıkları olan hastaların, bu dönemde hekimleri ile iletişim içinde olmaları önemli. “