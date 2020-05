Hareketsizlik boyun ve sırt ağrılarına sebep oluyor

Evde kalma sorunu olsun olmasın, özellikle masa başı çalışanlarda karşılaşılan en fazla hareketsizlik sorununun boyun tutulmaları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Ersin Nuzumlalı, “Diz üstü bilgisayarların kullanımı, masadan çok evdeki sehpanın üzerinde çalışma yöntemi, yattığımız, uzandığımız yerden çalışmalar vücut anatomisini zorluyor. Bir yandan hareketsizlik diğer yandan da uygun olmayan pozisyonlar eklemleri ve omurgayı bozuyor” dedi.Hareket sisteminin düzgün ve sağlıklı çalışması için bir eklemin uzun süre hareketsiz kalmaması gerektiğine dikkat çeken Nuzumlalı, “Hareketsizlik, eklem sertliği ve zamanla kireçlenmeler oluşturur. Bir adaleyi uzun süre çalıştırmazsanız zayıflar ve gücünü kaybeder. Her zaman söyleyeceğimiz, asla uzun süre aynı pozisyonda oturmayın. Gerekmese bile muhakkak her saat başı kalkın ve ev içinde yürüyüş yapın. Bunun yanı sıra sırt ve bel germe egzersizleri veya eğer spor salonu alışkanlığınız varsa küçük ev içi aletlerle bu alışkanlığınızı eve taşıyın” şeklinde konuştu. Baş ve boyun bölgesi sorunlarını önlemek için oturma pozisyonunun düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Nuzumlalu, “Her saat başı çalışmaya 10 dakika ara verilmeli ve bu arada sırt ve boyun egzersizleri yapılmalıdır.” dedi.Baş ve boyun ağrılarından sonra oturma bozukluğu ve hareketsizlik kaynaklı en çok ağrıların sırt bölgesinde gerçekleştiğini belirten Nuzumlalı, “Oturma bozukluğunun en önemli nedeni uygun olmayan koltuk ve masa kullanımıdır. İdeal olarak koltuk beş ayaklı olmalı ve her yöne kolaylıkla dönebilmelidir. Bu sayede çalışırken yapılan dönme hareketleri belden değil koltuk vasıtası ile tüm vücuttan yapılır. Koltuğun ayarlanabilir sırt desteği olmalıdır. Sırt desteği bel çukurluğunu desteklemelidir. Sırt desteği ile oturma platformu arasındaki açı (oturma açısı 90 derece olmalıdır). Dik pozisyonda oturulmalıdır. Her saat başı 10 dakika ara verilmeli ve bu arada sırt ve bel egzersizleri yapılmalıdır” dedi.