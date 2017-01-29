Partiye Miranda Kerr, Demi Moore, Kendall Jenner gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü güzeller kırmızı halıda adeta birbiriyle yarıştı.
İşte geccenin en şık güzelleri..
Harper’s Bazaar 150. Yıl geccesinde kırmızı halı şıklığı
Harper’s Bazaar dergisinin 150. yıl kutlamaları bu yıl Los Angeles’ta bir otelde gerçekleştirildi.Dünya Magazin - 29 Ocak 2017 14:22
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