Harper’s Bazaar 150. Yıl geccesinde kırmızı halı şıklığı

Dünya Magazin - 29 Ocak 2017 14:22

Partiye Miranda Kerr, Demi Moore, Kendall Jenner gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü güzeller kırmızı halıda adeta birbiriyle yarıştı.İşte geccenin en şık güzelleri..