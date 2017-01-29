Harper’s Bazaar 150. Yıl geccesinde kırmızı halı şıklığı

Harper’s Bazaar dergisinin 150. yıl kutlamaları bu yıl Los Angeles’ta bir otelde gerçekleştirildi.

Dünya Magazin - 29 Ocak 2017 14:22
Harper’s Bazaar 150. Yıl geccesinde kırmızı halı şıklığı
Partiye Miranda Kerr, Demi Moore, Kendall Jenner gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü güzeller kırmızı halıda adeta birbiriyle yarıştı.

İşte geccenin en şık güzelleri..
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