Harun Kolçak, Gemlik'te annesinin mezarının üzerine defnedildi!

İstanbul’da önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Harun Kolçak'ın cenazesi, Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde gözyaşları arasında annesinin mezarının üzerine defnedildi.

Yaşam - 21 Temmuz 2017 19:30
Harun Kolçak, Gemlik'te annesinin mezarının üzerine defnedildi!
Tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi’nde önceki gün yaşamını Harun Kolçak’ın cenazesi, bugün öğlende İstanbul Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Bursa’nın Gemlik İlçesi’ne getirildi. Harun Kolçak’ın cenazesini, Gemlik’te yaşayan sinema sanatçısı babası Eşref Kolçak karşıladı. Cenaze, Asım Kocabıyık Camii’ne götürüldü. Burada bir süre dinlenen Eşref Kolçak, daha sonra cenaze namazına katılarak oğlunun tabutunu taşıdı. Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, sanatçılardan Çelik ve Bedia Akartürk katıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında bazı kişilerin cep telefonuyla tabut önünde selfie çekmesi dikkat çekti.

Harun Kolçak’ın cenazesi, daha sonra Gemlik İlçe Mezarlığına götürülerek, 14 Ocak 2010’da yaşamını yitiren annesi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine defnedildi.

Eşine yaptırdığı ve üzerine 'Evimin hanımı çocuğumun anası benim kadınım' sözlerini yazdıran Eşref Kolçak, ikiz mezarda kendi mezar taşını da koydurmuştu. Eşref Kolçak’ın mezar taşında ise 'Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır' sözleri yer alıyor.

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DHA
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