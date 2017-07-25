Harun Kolçak'ın cenaze töreninde insanların Kolçak'ın tabutuyla adeta fotoğraf çekilme yarışına girmesi herkesi hem şaşırttı hem üzdü.
Harun Kolçak'ın cenazesinde akılalmaz görüntüler!
Ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın cenaze töreninde insanların Kolçak'ın tabutuyla fotoğraf çekme yarışına girmesi izleyenleri üzdü.Yaşam - 25 Temmuz 2017 14:05
Geçen hafta çarşamba geccesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın cenazesi cuma günü Gemlik'te annesinin yanında toprağa verilmişti. Kolçak'ın cenazesinin teneşirde olduğu sırada özçekim yapanlar, törene katılanları hayrete düşürdü.
Harun Kolçak'ın cenaze töreninde insanların Kolçak'ın tabutuyla adeta fotoğraf çekilme yarışına girmesi herkesi hem şaşırttı hem üzdü.
Harun Kolçak'ın cenaze töreninde insanların Kolçak'ın tabutuyla adeta fotoğraf çekilme yarışına girmesi herkesi hem şaşırttı hem üzdü.
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