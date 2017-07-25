Harun Kolçak'ın cenazesinde akılalmaz görüntüler!

Ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın cenaze töreninde insanların Kolçak'ın tabutuyla fotoğraf çekme yarışına girmesi izleyenleri üzdü.

Yaşam - 25 Temmuz 2017 14:05
Harun Kolçak'ın cenazesinde akılalmaz görüntüler!
Geçen hafta çarşamba geccesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın cenazesi cuma günü Gemlik'te annesinin yanında toprağa verilmişti. Kolçak'ın cenazesinin teneşirde olduğu sırada özçekim yapanlar, törene katılanları hayrete düşürdü.

Harun Kolçak'ın cenaze töreninde insanların Kolçak'ın tabutuyla adeta fotoğraf çekilme yarışına girmesi herkesi hem şaşırttı hem üzdü.


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
  • ''Tolga Karel oğlunu gazetede görüyor''
  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi

"Kucağımda büyüdüler"

YAŞAM HABERLERİ

  • Gökova'da korkutan deprem!
  • Test uçuşu yapan ANKA düştü!
  • Açtı ağzını yumdu gözünü!
  • Antep kendi elektriğini üretiyor
  • Diyabetli hastalara yaz önerileri
  • 'Uyuşturucu' açıklaması geldi!
  • Protokolde kavga çıktı!
  • Kağıt deposunda yangın
  • Mersin plajları doldu taştı!
  • "Şoför Nebahat" son yolculuğuna

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan düğünde ön masaları satacak!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asuman Dabak yaşlanmıyor!
  • Futbol maçında bir araya geldiler
  • Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!
  • Emre Mor, Cansu Taşkın'ın peşinde!
  • Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!
  • Lider Şahin'den 'Reklam' cevabı!
Alişan düğünde ön masaları satacak!