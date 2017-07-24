Harun Kolçak'ın doktorunun 'uyuşturucu' açıklaması

Yaşam - 24 Temmuz 2017 13:50

Harun Kolçak, Gemlik'te annesinin mezarının üzerine defnedildi!

Harun Kolçak'a veda

Uzun süredir mücadele ettiği prostat kanserinin vücudunda oluşturduğu tahribat nedeniyle 19 Temmuz’da yaşama gözlerini yuman Harun Kolçak’la ilgili 'uyuşturucu kullanıyordu' iddiasına yanıt geldi.Prof. Özkan Pektaş, Kolçak’ın yaşamını yitirdiği için böyle bir iddiaya cevap veremeyeceğini, bu nedenle açıklama yapmak istediğini söyledi ve gerçekleri açıkladı.Balıklı Rum Hastanesi'nin kurucularından olan Pektaş, “Harun, uzun yıllar hastamız oldu. Ama asla uyuşturucu tedavisi görmedi. Uyuşturucu kullandığına dair hiçbir bulgu mevcut değil. Kendisinin Alkole karşı zaafı vardı ama uyuşturucu kullandığını kimse iddia edemez” dedi.İki yıl öncesine kadar Kolçak'ın hastalarından biri olduğunu belirten Pektaş, Kolçak’ın kansere yakalanmasının ardından alkol kullanmaktan da vazgeçtiğini vurgulayarak, “Bu asılsız uyuşturucu iddiaları bizi çok üzdü. Çünkü Harun Kolçak çok beyefendi bir adamdı. Saygıda kusur etmezdi. Her zaman, asistanlara kadar herkese yardımcı olurdu" açıklamasını yaptı.Ünlülerin Harun Kolçak üzüntüsü!Kaynak:sozcu.com.tr