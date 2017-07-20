Harun Kolçak'ın sosyal medyada dolaşan vasiyeti gerçek mi?

Magazin - 20 Temmuz 2017 13:41

Ünlü sanatçı Harun Kolçak’ın dün gecce hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada “Harun Kolçak’ın Vasiyeti” olduğu öne sürülen bir metnin büyük bir hızla dolaşmaya başladı.Ancak aile yakınlarından alınan bilgiye göre ünlü sanatçının böyle bir vasiyeti yok. Kolçak'ın tek isteğinin, Gemlik’te annesinin mezarının yanına defnedilmek olduğu öğrenildi.İŞTE SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN O VASİYETKaynak:hurriyet.com.tr