Harun Kolçak'ın sosyal medyada dolaşan vasiyeti gerçek mi?

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Harun Kolçak dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İnternette dolaşan ve Harun Kolçak'a ait olduğu iddia edilen vasiyet hakkında ise açıklama geldi.

Magazin - 20 Temmuz 2017 13:41
Harun Kolçak'ın sosyal medyada dolaşan vasiyeti gerçek mi?
Ünlü sanatçı Harun Kolçak’ın dün gecce hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada “Harun Kolçak’ın Vasiyeti” olduğu öne sürülen bir metnin büyük bir hızla dolaşmaya başladı.

Ancak aile yakınlarından alınan bilgiye göre ünlü sanatçının böyle bir vasiyeti yok. Kolçak'ın tek isteğinin, Gemlik’te annesinin mezarının yanına defnedilmek olduğu öğrenildi.


İŞTE SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN O VASİYET


Harun Kolçak: Babamın pamuk saçları...



Harun Kolçak, darbe girişimi nedeniyle doğum günü kutlamamıştı!

Ünlülerin Harun Kolçak üzüntüsü!

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..

Fulden Uras’ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ

  • Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!
  • 3 Adam'a bir şans daha!
  • Ebru Şallı ilk kez konuştu
  • 5 yıl sonra barıştılar...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Acılı baba Eşref Kolçak konuştu
  • "Hamileyim, sonlandıracağım"
  • Yusuf Müdür liseli aşıklar gibi!
  • Harun Kolçak böyle demişti...
  • Eliz ve Beran Benan ayrıldı mı?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
  • Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı: O kişi benim baldızım
  • Adriana Lima'nın olay çıplak paylaşımı!
  • Hande Erçel tatilde ama...
  • Sıkı dostlar Demet Akalın ve Gülşen
  • Senem Kuyucuoğlu’ndan cesur paylaşım!
Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!