Ebru Şallı ile Harun Tan’ın 9 yaşındaki oğulları Pars, yaklaşık iki hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak “Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe” dedi..
Harun Tan’dan, vefat eden oğlu Pars’a duygusal mesaj
Ebru Şallı ile Harun Tan'ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören oğlu Pars, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi. Harun Tan, günler sonra Instagram hesabından Vural Candar'ın, "Sonra gömdük içimize ne varsa..." sözleri ile duygusal bir paylaşımda bulundu.
01.05.2020 13:04 Sosyete