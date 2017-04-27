Yeni sezonla birlikte rengarenk çanta askıları yükselişe geçti. 2017 İlkbahar/Yaz sezonunda Gucci’nin klasik kült model çantalarında renkli saplar dikkat çekerken Venna, Rebecca Minkoff ve Barbara Bui gibi markaların özel çanta askısı tasarımları sezona renk katıyor.
Harvey Nichols trend raporu: çanta askısı
Eğlenceli, renkli ve cool… Sezonun trendi aksesuarı renkli çanta askıları özel tasarımlarla Harvey Nichols mağazalarında.Kadın-Moda - 27 Nisan 2017 16:25
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