Hasan Can Kaya'ya küfür tepkisi! İnceleme başlatıldı!

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programının sunucusu Hasan Can Kaya, programa konuk olan genç kızın ailesine ettiği küfür yüzünden tepkilere neden oldu. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlattıklarını duyurdu.Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.