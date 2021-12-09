Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programının sunucusu Hasan Can Kaya, programa konuk olan genç kızın ailesine ettiği küfür yüzünden tepkilere neden oldu. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlattıklarını duyurdu.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Hasan Can Kaya'ya küfür tepkisi! İnceleme başlatıldı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın dijital film, dizi izleme platformu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, “Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz” dedi.
09.12.2021 11:36 Magazin