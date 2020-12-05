Hasan Şaş, Survivor'a mı katılıyor?

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş'ın Survivor'a katılacağı iddia edilmişti. Sessizliğini bozan tecrübeli isim, iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

05.12.2020 15:53 Magazin

Hasan Şaş, Survivor'a mı katılıyor? Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, Survivor iddiaları hakkında konuştu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş: "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı.
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