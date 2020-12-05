Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, Survivor iddiaları hakkında konuştu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş: "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı.
Hasan Şaş, Survivor'a mı katılıyor?
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş'ın Survivor'a katılacağı iddia edilmişti. Sessizliğini bozan tecrübeli isim, iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.
05.12.2020 15:53 Magazin