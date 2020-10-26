Hashtag filminin müzikleri ünlü rapçi Eko Fresh’ten…

Hashtag için aynı isimle bir şarkı yaptığını söyleyen Fresh; filmin konusunun çok ilgisini çektiğini ve şarkıyı büyük bir heyecanla tamamladığını belirtiyor. Filmin klibi pandemi döneminde evde çekilen görüntülerle hazırlandı.30 Ekim’de herkesi Hashtag filmini izlemeye davet eden Eko Fresh; salonların seyirci için her türlü önlemi aldığını, güvenli olduğu söylüyor.Ayşen Yıldırım’ın yapımcılığında Başaran Şimşek’in yönettiği film; bir zamanlar sosyal medya fenomeni (influencer) olan Damla, Balaban, Öner, Gülben, Yaman ve Eylem’in başına gelenleri anlatıyor.Senaryosunu Özden Uçar ve Onur Böber’in birlikte yazdıkları film, zamana yenik düşmüş, sıradanlaşmış ve çıkış arayan bu altı fenomenin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor. Kendilerini deneysel bir filmin içinde bulan, gerçeklikle bağları kopan gençler nasıl bir olayın içine düştüklerini anlamaya çalışırken bir yandan da başlarına gelen bu olaydan kurtulmaya çalışırlar… Hashtag korku sinemasına farklı bir açıdan bakarak, sosyal medyada ünlü olan fenomenlerin yüreğine korku salıyor! Yüzleşmeye hazır olun!